Varkensbedrijf opnieuw onder loep: onderzoek naar verband dode coniferen en chemische luchtwasser

Sushi takeaway in voormalige Veghelse slagerij

8 mei VEGHEL - In de voormalige slagerswinkel van Romijnders in Veghel opende donderdag Shikon Sushi. Met de komst van de sushi takeaway zijn de winkels in de Meijerijgaarde weer bijna allemaal gevuld. De telefoonwinkel, naast herenkapper Sultan, verhuisde onlangs al naar de overzijde en betrok een deel van de al jaren leegstaande drogisterij.