Varkensboer vangt bot: Uden mocht omzetting naar geiten afwijzen

Kersen vroeger dan ooit, oogst veel minder dan vorig jaar

17:32 UDEN - De eerste kersen bij de boer zijn weer te koop, vroeger dan ooit. Vrijdag gingen bij de eerste kersenboeren in Uden en omstreken de bakjes over de toonbank. ,,Al voor 9.00 uur stonden de mensen op de stoep. Ze konden niet wachten, het was lekker druk”, lacht Mari van de Graaf.