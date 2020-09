Varkensboeren Boekel: nieuwe geurnorm onaanvaardbaar

Kermis mag wel, Trekker­trek niet. Strengere coronare­gels zorgen voor onduide­lijk­heid

29 september UDEN/VEGHEL - Het pop-up restaurant in De Pul is afgeblazen net als Trekkertrek in Boerdonk terwijl de kermis in Odiliapeel in principe gewoon doorgaat. Maar op een heleboel andere plekken in de regio is er nog veel onduidelijkheid na de opnieuw aangescherpte coronaregels. Wat mag wel en wat niet?