Varkensboeren leven mee met door stalbrand getroffen collega uit Biezenmortel

'Door die vreselijke Brexit staat ons leven op zijn kop’

8:14 VEGHEL - Dat de Brexit grote gevolgen heeft voor veel bedrijven, is inmiddels bij de meeste mensen wel doorgedrongen. Dat deze ook enorme impact heeft op gezinnen, is minder bekend. Rob Pain en zijn vriendin Maggie van Venrooy uit Veghel gaan er bijna aan onderdoor. ,,De onzekerheid is verschrikkelijk. We weten niet eens waar we over drie maanden wonen.”