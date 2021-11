Varkensstallen in Boekel ‘onder één dak’

De stallen bieden plaats aan 1850 zeugen en 1350 biggen. De bedoeling was die varkens op een ander bedrijf van Van den Boom in De Rips te huisvesten op voorwaarde dat de mestopslag en mestverwerker wél in Boekel mocht blijven. Dat is echter tegen de regels. Van den Boom heeft die mest hard nodig voor zijn landbouwgronden die rond het bedrijf aan De Elzen liggen.

De provincie wilde echter geen uitzondering voor hem maken, ondanks schriftelijke verzoeken vanuit de gemeente en vanuit werkgroep De Elzen die zich al enkele jaren beijvert voor een beter leefklimaat in de buurt. De mestopslag en de mestverwerker komen straks in een extra loods. Ook verschijnt er nog een grote aardappelloods naast het exemplaar dat nu in aanbouw is. Wanneer het geheel klaar is, weet Van den Boom niet.