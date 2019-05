Vat oe fiets verlaat Veghelse Markt

Traditiegetrouw staat op Hemelvaartsdag hét fietsevenement van Veghel op de kalender. Dit jaar al voor de 51ste keer. In tegenstelling tot vorige edities is de Markt niet meer het startpunt. ,,Door voor het Wijnu gebouw te kiezen kunnen we nog meer geld voor de goede doelen overhouden", verwacht commissielid Gré van Erp.

Quote Op de Markt was bij mooi weer geen stoel meer te krijgen Gré van Erp

,,Nu zijn de deelnemers na afloop bovendien verzekerd van een zitplaats om nog even na te kaarten. Op de Markt was bij mooi weer geen stoel meer te krijgen", geeft ze nog als extra reden om start en finish te verhuizen.

Verrast

Harm Tiebosch van ijssalon Matteucci was verrast toen hij van het besluit van Wijnu hoorde. ,,Wat mij betreft hadden we er over kunnen praten. Kijken of er een oplossing te vinden was, maar het besluit om te vertrekken stond al vast. Ik vind het erg jammer. Vat oe fiets hoort in het centrum van Veghel thuis", meent Tiebosch.

Van Erp verwacht niet dat het verplaatsen van het vertrekpunt tot minder deelnemers leidt. ,,Bij mooi weer rekenen we op tussen de 800 en 1.000 deelnemers." Die betalen allemaal vier euro om de nieuwe routes van 25 of 50 kilometer te fietsen. Dit jaar wordt er richting Heeswijk en het Wijbosch Broek gefietst. Voor wandelaars is een route van 25 kilometer uitgezet. De opbrengst gaat naar Scouting Veghel, bouwdorp Veghel-in-Hout, Mtinko, missionaris Jos van Dinther uit Veghel en pater Van de Ven uit Eerde.

Vol ambitie