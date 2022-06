VCO hoopt jonge voetballers naar ’t Oventje te trekken met jaar gratis voetballen, ‘we hebben nog wel een vijver maar de visjes zijn eruit gehaald’

Zo'n dertig jeugdleden telt VCO op dit moment nog. Maar ze zouden dat aantal graag opkrikken tot zeker 45 jonge spelers zodat ze drie flinke teams op de been kunnen brengen. Ter vergelijking, de andere voetbalclub in Zeeland, Festilent speelde afgelopen seizoen met 21 teams onder de 19 jaar in de competities. Voorzitter Jan van den Brand merkt dat de jeugd op 't Oventje steeds vaker voor andere clubs in de regio kiest. ,,Als we nu niks doen, hebben we in de toekomst helemaal geen jeugdteams meer. Iedere nieuwe voetballer wordt door VCO met open armen ontvangen”, aldus de voorzitter.