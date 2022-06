Veel herkenning op foto's expositie 150 jaar Zijtaart in de Sint Lambertuskerk: ‘Dat vierde menneke op de foto, ben ik.’

ZIJTAART - Zijtaart en de Sint Lambertuskerk zijn al 150 jaar met elkaar verbonden. ,,Dat moest gevierd worden”, zegt Helmut Henst voorzitter van de dorpsraad. En dat doen ze in Zijtaart niet alléén met de opening van de expositie met de allesomvattende naam “Hoe het werd wat het is”. In Zijtaart viert iedereen mee.

Springkussens, zandbakken, abseilen en een mountainbikerace. Voor de jeugd is er ook van alles te doen. ,,Bewust om het een feest voor het dorp te maken. Tenslotte gaat de hele expositie over de binding tussen de kerk en de Zijtaartse inwoners”, vertelt Henst die tevreden observeert hoe het feestweekend steeds meer vorm krijgt. ,,Afgelopen week hebben we twee filmavonden gehad over de geschiedenis van de kerk en het dorp.

Kunstdoeken

Zaterdag en zondag staan de Sint Lambertuskerk en de expositie centraal. Kris, kras door de kerk hangen grote kunstdoeken met daarop foto’s die de geschiedenis van de kerk en iedereen die hier in die 150 jaar iets heeft gedaan voor de kerk. Henst: ,,Alle afgebeelde mensen inwoners zijn betrokken geweest bij het ontstaan en groei van de kerk. Van pastoor tot het bedienend personeel.”

Quote Zijtaart is door de 150 jaar geschiede­nis heen gebouwd op de schouders van vrijwilli­gers Jan van Burgsteden, wethouder gemeente Meierijstad opent de expositie

Warme opening

Over een half uur mag hij afzwaaien, daarna waarschijnlijk genietend van een welverdiend koud drankje op het terras maar niet voordat hij Jan van Burgsteden vraagt de expositie te openen, zijn eerste officiële openingshandeling als wethouder. ,,Ik zal niet te lang doorpraten want het is heel warm”, stelt hij de menigte gerust die zich onder de schaduw van de grote boom op het plein heeft verzameld.

Volledig scherm Wethouder Jan van Burgsteden opent de expositie door het lint door te knippen © Lemmia Laaroussi / BD

Schouders van vrijwilligers

,,Zijtaart is door de 150 jaar geschiedenis heen gebouwd op de schouders van vrijwilligers, ook dit hier”, waarmee hij verwijst naar de tentoonstelling. ,,Uw inzet en die van velen voor u wordt met deze expositie gewaardeerd. Deze expositie is dóór en vóór de vrijwilligers tot stand gekomen.

Quote Dat was in 1957. Kijk, ik ben dat vierde mannetje van rechts, vooraan op de foto en mijn moeder staat achter me Jan van Boxmeer, , vrijwilliger en inwoner van Zijtaart

Bescheiden vrijwilliiger

Één van die vrijwilligers die komt kijken, is Jan van Boxmeer (77) al vindt hij zich geen vrijwilliger. ,,Mijn vrouw zit in het zangkoor en ik houd het kerkhof een beetje zuiver.” Bescheiden is hij maar stiekem is hij toch wel een beetje vrijwilliger. Hij ziet zichzelf als ‘klein menneke’ terug op een huwelijksfoto van wijlen tante Nolda. ,,Dat was in 1957. Kijk, ik ben dat vierde mannetje van rechts, vooraan op de foto en mijn moeder staat achter me.”

Onder de foto: wanneer is de expositie te zien?

Volledig scherm Zijtaartse Jan van Boxmeer ziet zichzelf terug op één van de doeken in de Sint Lambertuskerk. Hij is het vierde jongen vooraan in pak aan de rechterkant op de foto. © Lemmia Laaroussi / BD

De expositie met de titel “Hoe het werd wat het is” over 150 jaar Zijtaart in de Sint Lambertuskerk is op zaterdag 18 juni en zondag 19 juni te zien in de Sint Lambertuskerk van Zijtaart.