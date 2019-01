Veel klachten over nieuw afvalbeleid in Meierijstad

Maashorst krijgt trailrun: rustig rennen over onverharde paden

11:11 ZEELAND - De ‘Maashorst Trailrun’ is weer een nieuw evenement in het natuurgebied tussen Uden en Oss. Op zondag 7 april kunnen liefhebbers van hardlopen in het groen er terecht voor een tocht van 5, 12 of 24 kilometer.