Veel lichtpuntjes in het 60-jarige huwelijksgeluk van Jan en Greet

Rondlopen in gil­de-uni­form is niet populair meer, toch bestaat het gilde in Zeeland na de herstart alweer 50 jaar

31 januari ZEELAND - Broederschap en het voortzetten van oude tradities. Voor het Sint-Jacobus Gilde Zeeland zijn dat nog steeds de pijlers waarop de vereniging is gebouwd. Het is dit jaar 50 jaar geleden, dat het Zeelandse gilde nieuw leven werd ingeblazen na jarenlang een slapend bestaan te hebben geleid. Eigenlijk reden voor een feest, maar dat zit er in de coronatijd niet in. Het wachten is nu op 2025. Dan is het 550 jaar geleden dat het gilde in Zeeland werd opgericht.