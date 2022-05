Veel lof voor bomenplan Clima Silva: ‘Een kant en klaar klimaat-kadootje voor Bernheze’

Mink Ferwerda vond de liefde van zijn leven tijdens de Tweede Wereldoor­log; hij overleed op Bevrij­dings­dag

VEGHEL - Zo lang hij kon, schuifelde hij nog twee keer per dag naar het huis in Veghel waar hij de laatste zestien jaar met zijn Roosje woonde. Mink Ferwerda ontmoette de liefde van zijn leven in 1944 tijdens de bevrijding. Afgelopen Bevrijdingsdag overleed hij in zorgcentrum AAtrium in Veghel. Hij was 102 jaar oud.

