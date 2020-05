Veel vraag naar yoga in de kloostertuin

Midzomer yoga, zo heeft Visser de vier uur durende yoga-bijeenkomsten genoemd. Het is voor het eerst dat er buiten in de besloten kloostertuin van de zusters Franciscanessen op zo'n grote schaal een yoga-evenement plaats vindt. Steeds kunnen er dertig deelnemers meedoen. ,,Onze eerste doelstelling was om met 80 tot 100 mensen samen yoga te beoefenen. Maar van dat idee hebben af moeten stappen door de coronamaatregelen. Dertig mensen mag wel, en ook dat is nog een behoorlijke groep.”

Het zijn dan avonden voor gevorderden én beginners. Aan bod komen meditatie, zonnegroeten, maangroeten, power yoga en yin yoga. Tussendoor is tijd voor een hapje en drankje van restaurant DIS. Karin Vissers geeft de workshops samen met Ayla den Das, die binnen in het kloostergebouw yogales geeft. Vissers is yogadocente in onder meer het PieterBreugelHuis en ze geeft yogales bij bedrijven als Vanderlande. ,,We willen dit heel graag doen, zeker nu in deze coronatijd mensen het lastig hebben. We kunnen ze extra steuntje in de rug geven. De kloostertuin is zo’n unieke plek. Het hangt een mooie serene sfeer die de avond vast ten goede komt. We hebben afspraken gemaakt met de stichting Leefgoed, die maatschappelijke initiatieven ondersteund, om in de kloostertuin deze lessen te geven.”