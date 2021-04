Véél vragen en argwaan in Keldonk tijdens avond over windenergie

KELDONK - Meer dan 120 Keldonkenaren volgden woensdag de online avond over zoekgebied voor windenergie 't Lijnt bij Keldonk. Er leven héél veel vragen én er is veel argwaan in Keldonk over het zoekgebied, zo bleek wederom. Roel Wouters van de gemeente stelde dat de gemeente pas aan het begin staat van een lang proces en dat het echt nog niet zeker is dat die turbines er op deze plek gaan komen.

't Lijnt is één van de vier zoekgebieden voor windenergie die de gemeente eerder heeft vastgesteld. Puur naar technische randvoorwaarden kijkend, zouden alleen in deze gebieden in de gemeente windturbines mogelijk kunnen zijn. Dat wil echter niet zeggen dát ze er ook komen. De gemeente organiseerde de avond om inwoners op de hoogte te brengen van het proces, de technische én de zachtere randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden en de manier waarop inwoners bij het proces betrokken worden.

Flyers

Van tevoren had de actiegroep LijnRecht in Keldonk huis aan huis flyers over de online avond uitgedeeld. Laat van je horen, zo was de oproep. Want, zo stelt de actiegroep, niet alleen de direct omwonenden, maar héél Keldonk zal het merken als er enorme windturbines aan de andere kant van het kanaal verschijnen. De oproep had effect. Zo’n 120 inwoners luisterden dus mee en velen uitten zich, met name in de chat, met vragen en opmerkingen uiterst kritisch over het zoekgebied en over de doelstelling van Meierijstad.

Er waren veel vragen. Waarom heeft Meierijstad zo’n hoge ambitie? Waarom wordt er niet gekozen voor kernenergie? Waarom niet meerdere kleinere molens in plaats van die enorme hoge turbines? En waarom worden niet eerst álle industriële daken vol zonnepanelen gelegd? En hoe zit het met de geluidsoverlast, de slagschaduwen en de verrommeling van het landschap? Er waren zoveel vragen dat er woensdagavond maar een klein deel beantwoord kon worden. Op de site van de gemeente Meierijstad zullen de vragen en antwoorden nog gepubliceerd worden.

Geen gelopen race

Tijdens de avond bleek dat de komst van windturbines in 't Lijnt nog lang geen gelopen race is. Zo zijn er bijvoorbeeld de radarcontouren rondom vliegbasis Volkel en zo moeten er nog allerlei vervolgonderzoeken gedaan worden en worden inwoners bij het proces betrokken. Verder is er nog geen concrete aanbieder die de turbines hier wil bouwen en wordt er nog gekeken naar andere factoren, waaronder de geluidsoverlast, gezondheidseffecten en de vraag of de turbines op deze plek wel in het landschap passen. Roel Wouters van de gemeente Meierijstad: ,,Het zijn tot nu toe de alleen technisch juridische randvoorwaarden, waarnaar gekeken is. We staan pas op de eerste trede van het proces. Nu volgt een proces waarbij ook naar de wat zachtere factoren wordt gekeken.”

Zoekgebied vergroot

Een aantal vragen kon wel al beantwoord worden. Roel Wouters van de gemeente legde bijvoorbeeld uit waarom ‘t Lijnt als zoekgebied naar voren is gekomen en waarom het zoekgebied onlangs is vergroot. Dat laatste heeft te maken met een nieuwe insteek, waarbij ook gekeken is of er met buurgemeenten samengewerkt kan worden. Omdat de provincie als voorwaarde stelt dat er minimaal drie windturbines bij elkaar in één gebied moeten komen, is gekeken of er op plekken waar dat niet mogelijk is, samengewerkt kan met buurgemeenten. Met de gemeente Laarbeek zou dat mogelijk zijn, vandaar de vergroting van het zoekgebied.

Dorpsraadvoorzitter Wouter van Boggelen vroeg de gemeente en het adviesbureau om in het vervolgproces héél duidelijk te zijn. ,,Dit is ingewikkelde materie, voor veel mensen ongrijpbaar. Stel dat er ergens een windturbine kán komen, maak het dan concreet. Maak concreet wat het zou betekenen, met voorbeeldprojecten elders.”

Afweging tussen zoekgebieden is aan de raad

Sergej van de Bilt van het onderzoeksbureau dat het proces begeleidt gaf aan dat er nu gekeken gaat worden naar de haalbaarheid van windenergie in de zoekgebieden. Als alles op een rij staat, zullen de vier zoekgebieden onderling vergeleken kunnen worden, stelde hij. ,,Dus welke leent zich meer dan de ander? Die afweging zal de gemeenteraad maken.Er is nog geen concreet plan voor windturbines in Meierijstad, het heeft dus een bepaald abstractieniveau. We weten plaats en omvang bijvoorbeeld nog niet. Als de gemeenteraad en plek als kansrijk aanwijst, zal er nog veel extra onderzoek nodig zijn. We staan ook qua onderzoek dus nog aan de vooravond.”