Veel vragen en bedenkingen, maar Landerd stemt toch in met nieuwbouwplan Repelakker III Zeeland

Hoe maak je microchips? Kinderen op De Vijfmaster in Veghel mogen voortaan professio­nals in gastlessen het hemd van het lijf vragen

20:00 VEGHEL - Hoe vet is het om leerkracht te zijn of maker van machines en microchips? Op de Vijfmaster in Veghel beginnen ze met het project IMC Basis. ‘Beroepsmensen’ vertellen over hun baan, om jonge leerlingen te inspireren en op weg te helpen.