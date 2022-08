Veel zweet en gezelligheid bij Auwerwetse Boekelse Oogstdag

,,Wij hielden als boeren een siësta als het heet was”, vertelt Harrie Melis (76) uit Gemert die met zijn vrouw rondkijkt. ,,Stromijten maken ging overdag niet, dan was het te droog. Dat deed ik ’s morgens vroeg rond 4 of 5 uur als er nog dauw in zat.” Theo Danen (79) herkent dat wel. ,,Er waren altijd al pieken van hitte en droogte. Ik heb wat afgezweet als voerman”, zegt hij. Hij is touwslager op de oogstdag en menig meisje komt bij hem een springtouw maken. ,,Het touw is gebruikt geweest om pakken hooi bij elkaar te binden. Eerdere jaren werden er steeds meer dan honderd springtouwen gemaakt.”

Meesters in het veld

Verderop werken Jan van Vugt (80) en Niels van Dommelen (31) zich in het zweet en halen het rogge binnen. Een aardigheid om te zien hoe ze met een zeis aan het werk zijn. Niels valt op door zijn leeftijd. ,,Ik had in mijn jeugd al iets met oldtimertrekkers en vond het prachtig om te zien als er gehooid werd”, zegt hij. ,,Als we niet opletten hoe het moet, dan gaat het verloren.” Hij leert het rogge maaien van de meesters in het veld. ,,Het is flink aanpoten, tegenwoordig gaat het gemakkelijker”, lacht hij. Jonge kinderen tonen net wat meer belangstelling voor al die oude tractoren. Of de dorsmachines, waar het graan in zakken gaat of waar hooibalen uitschuiven. Ze kunnen hun hart ophalen, want er staan er genoeg.

Peter van den Berg en Toon van de Vondervoort zijn bestuursleden van het eerste uur. ,,In Langenboom stopten ze er mee en dat vonden wij zonde”, vertellen de mannen. ,,We hebben het overgenomen en een terrein gezocht.” Dat zaait Van de Vondervoort in en hij houdt het bij. Ook al stopt hij na vijftien jaar als bestuurslid, dat blijft hij doen. Veiligheid met al die machines en gezelligheid zijn speerpunten voor de stichting, maar ook het voortbestaan ervan is een punt van aandacht. ,,Daarom zijn we heel blij dat de helft van de 120 leden onder de 25 jaar is.”

Volledig scherm Elke Kohlmann (links) helpt haar opa bij het dorsvlegelen. © Franka Willems

Kleine dorsvlegeltjes

Voor broodjes bakken blijkt het toch echt te heet, de smid doet het rustig aan en de ganzenhoeder bleef thuis. Er is één dier, een paard. Af en toe maakt het ’n rondje om te trekken, maar ’s middags houdt hij dat voor gezien. Hij weigert te trekken.

Kinderen leven zich uit in de graanbak en duwen speelgoedtractoren op de berg met zand. De 11-jarige Elke Kohlmann helpt haar opa bij het dorsvlegelen. Speciaal voor de jeugd zijn er kleine dorsvlegeltjes en er zijn kinderen die bloedfanatiek dat graan fijn slaan. Toch draait het niet allemaal om oogsten. Bij het wasvrouwke, Maria van Erven, hangt ouderwetse was te wapperen en er is veel te zien hoe die was werd gedaan zoals wasborden met hout, zink en glas. Ook staan er antieke fietsen. Marcel Boumans heeft bij elk exemplaar wel een verhaal.

Genoeg te beleven voor publiek, dat ook schaduw opzoekt voor een drankje en gezelligheid. Onder de parachute van 25 meter doorsnee is het goed toeven. ,,Er zijn altijd leden die willen helpen”, stelt voorzitter Van den Berg. ,,Kijk, de parachute wordt omhoog gehouden met een verreiker.”

Volledig scherm Jan van Vugt is 80 jaar en weet hoe het rogge te maaien met de zeis. Erachter Niels van Dommelen die de kunst afkijkt. © Franka Willems

Volledig scherm Theo Danen laat diverse werktuigen zien om touw mee te maken, de middelste is minstens 70 jaar oud. © Franka Willems