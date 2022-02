Veelgeplaagd Maison van den Boer waarschijnlijk in Britse handen, intensieve gesprekken gaande

Schuldei­sers geven Maison van den Boer zes weken respijt

VEGHEL - Partycateraar Maison van de Boer uit Veghel krijgt nog zes weken de tijd om met een ‘sterk verbeterd’ aanbod te komen voor de drie schuldeisers die het faillissement van het bedrijf hebben aangevraagd. Dat is de conclusie van de zitting die dinsdagmorgen - telefonisch - werd gehouden op de rechtbank in Den Bosch. De advocaat van de drie crediteuren is tevreden met dat resultaat.

