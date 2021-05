Veertien ton zware Lourdesgrot in Boekel in zijn geheel verplaatst

CSU groeit uit tot grootste schoonmaak­be­drijf van Nederland

12 mei UDEN - CSU in Uden is vorig jaar gegroeid tot het grootste schoonmaakbedrijf van Nederland. De onderneming wist in 2020 een hogere omzet te boeken, hoewel de winst iets lager uitkwam dan in 2019. De omzetgroei en stijging van het aantal medewerkers werd vooral veroorzaakt door de overname van Dolmans Schoonmaak Diensten. Daardoor kwamen er zo'n duizend medewerkers bij en nam de omzet met acht miljoen euro toe.