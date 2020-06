Veertig jaar zorg voor zusters; heel gewoon maar toch bijzonder

Heel gewoon, maar toch ook niet. Het werk van Gaudi van den Boom omschrijven is niet makkelijk. Want wie leeft er nu al een half leven in een klooster, maakt deel uit van de kloosterfamilie, om vervolgens 's avonds de deur uit te stappen en naar haar man te gaan. Gaudi dus, en zoals zij zijn er niet veel. Gaudi is communiteitsleider, ze regelt verjaardagen, tandartsbezoek, nieuwe kleding, stopt de draad door de naald voor het naaiwerk van een slechtziende zuster, is vertrouwenspersoon, en voor wie het nodig heeft, doet ze een gebedje. Ze is geen religieus moeder overste, maar wel de moeder van haar afdeling in het klooster van de zusters Franciscanessen in Veghel, waar ze de scepter zwaait over de dertien zusters die op die vleugel wonen, de jongste 84 en de oudste 104 jaar oud. Dat doet ze samen met haar collega Ria.