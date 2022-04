Veevoerbedrijven Fransen Gerrits en Theeuwes Mengvoeder samen verder

Huub Fransen, directeur en mede-eigenaar van Fransen Gerrits BV dat 125 jaar bestaat: ,,Ondernemen betekent vooruitkijken. Zo versterken we onze positie in de markt en worden we een nóg interessantere gesprekspartner.”

Victor Theeuwes, directeur en mede-eigenaar van Theeuwes Mengvoeders: ,,Door de sterke overeenkomsten zien wij - in het belang van onze klanten en medewerkers - in Fransen Gerrits de ideale samenwerkingspartner.”

Zowel de focusregio’s als diercategorieën van beide bedrijven, waarbij het merendeel van de afzet gericht is op varkens, rundvee, geiten en konijnen, sluiten op elkaar aan. De productielocatie in Ulicoten biedt, in combinatie met de fabrieken van Fransen Gerrits in oost-Brabant en België, een betere spreiding over (Zuid-)Nederland en België.