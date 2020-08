Veghel-Centrum maakt eerste stappen richting krachtig boodschappendorp: ‘Ben ik liever dan halve winkelstad’

Daarover is centrummanager Dirk Lammers ‘redelijk tevreden’. ,,Het gaat nooit snel genoeg. Ik blijf aan het duwen. Voor de consument moet je zaken zichtbaar maken.” Wat al zichtbaar veranderd is: delen van het Heilig Hartplein, Hoogstraat en Markt, met het appartementencomplex aan de Markt op het terrein van het voormalig postkantoor als meest prominente exponent. Het percentage leegstand is mede daardoor omlaag gegaan. Stond er in Veghel (ongeveer 37.000 vierkante meter winkeloppervlakte) op het dieptepunt in juni 2019 zo’n 8.600 vierkante meter aan winkelruimte leeg (23,7%), een jaar later is dat nog ‘maar’ 7.000 vierkante meter (19,4%).