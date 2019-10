Veghel een stukje groter: gemeente verplaatst komborden bij Foodpark

Burgemees­ter Hellegers bezoekt Little Chute, het Amerikaan­se ‘Oe-den’

11:28 UDEN - Burgemeester Henk Hellegers van Uden is vandaag, dinsdag 8 oktober, te gast in het kleine Little Chute in Amerika. Het stadje in de staat Wisconsin barst van de Nederlandse en Udense invloeden. Volgens de lokale krant is het de eerste keer dat een Udense burgemeester op bezoek komt.