Veghel eert zusters Franciscanessen met kapelletje: ‘blijvende herinnering aan inzet zusters’

Het moet een kleine, eigentijdse variant worden van de Franciscus-kapel in Asissi in Italië. Maar dan in de kloostertuin in Veghel. ,,Een monument dat ons blijvend herinnert aan de inzet van de zusters Franciscanessen in Veghel”, zegt Francesca Verwegen namens het organisatiecomité. ,,Voor de inwoners van Veghel, maar ook voor de zusters in het buitenland, dat ze een plek hebben om de stichter van de congregatie te eren op de grond van het moederhuis als ze hier terug komen.”