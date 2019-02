Veghel én Schijndel behouden politiepost

VEGHEL - Niet alleen in Veghel, maar ook in Schijndel blíjft een politiepost. Dit heeft de gemeente Meierijstad bij de Nationale Politie bedongen. Eerder was er sprake van dat alleen Veghel een zogenaamd steunpunt van de politie zou krijgen.

,,We vinden het van groot belang dat de politie dichtbij, aanspreekbaar en bereikbaar is", zegt burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad, die over openbare orde gaat. ,,Het verlies van een van de bureaus is voor ons onacceptabel.” Vandaar dat de gemeente bij de Nationale Politie heeft aangedrongen op behoud van niet één maar twee politieposten in de gemeente.

Naast de brandweer

De gemeente koopt het gebouw waar de Veghelse politie gevestigd is. Nu is dat in eigendom van de Nationale Politie. De gemeente gaat het voor een periode van tien jaar aan de politie verhuren. Met de aankoop is een bedrag van 850.000 euro gemoeid. Bovendien is voor een verbouwing 1,3 miljoen euro geraamd. Het pand aan het Stadhuisplein is gebouwd in 1967 en is aan renovatie toe. De gemeente koopt het gebouw om er zeker van te zijn dat de politie bij de brandweer blijft, die in de naastgelegen kazerne zit. De brandweerkazerne is al in eigendom van de gemeente. ,,Dat is een mooie bijkomstigheid. We willen deze diensten zoveel mogelijk bij elkaar houden om korte lijntjes te hebben", zegt Van Rooij. De gemeente wil ook delen van het pand verhuren aan organisaties die aansluiten op politie en brandweer, zoals zorginstanties. Bijvoorbeeld om problematiek van verwarde personen doelgericht aan te kunnen pakken. In het politiesteunpunt in Veghel komen zo'n 40 tot 50 mensen te werken.

Schijndel behoudt ook politieopost

Ook Schijndel behoudt dus een politiepost, maar waar deze komt is nog niet bekend. De gemeente kiest er niet voor het huidige bureau aan de Kerkendijk over te kopen van de Nationale Politie. ,,We moeten even afwachten hoe het gaat lopen", zegt Van Rooij. Dat het Schijndelse bureau zou sluiten was al langer bekend. Er zou meer vanuit wijkcentra of openbare locaties gewerkt gaan worden, zoals met spreekuren. Als Schijndel straks een nieuw steunpunt krijgt, wordt het wel een volwaardige steunpost.

