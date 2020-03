Veghel haalt ondergrondse textielbakken weer naar boven

Per 1 juli 2019 wordt in alle kernen van Meierijstad het textiel ingezameld en gesorteerd door de sociale werkbedrijven IBN en WSD, met uitzondering van Veghel. Want de IBN-ers kunnen de ondergrondse containers niet zelfledigen. De gemeente gaat de ondergrondse bakken daarom verwijderen. IBN en WSD plaatsen dan op eigen kosten bovengrondse containers. Zo kunnen ze weer vooruit met hun textielinzameling en kunnen ze in de gehele gemeente Meierijstad kleding ophalen.

Nieuwe bron van inkomsten

Het inzamelen van textiel is sinds vorig jaar een nieuwe bron van werk en van inkomsten voor de sociale werkbedrijven. Ze doen dit samen met de kringloopbedrijven. De bedrijven kunnen hun mensen weer op een heel ander terrein werk aanbieden, waar door mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Als deze proef na twee jaar geslaagd is, willen de werkbedrijven ook kijken naar het aanpakken en verwerken van andere afvalstromen.De stoffen worden gesorteerd in het textielsorteercentrum in Schijndel, waar nu zo’n tachtig mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken. Hier wordt textiel verwerkt uit Schijndel, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Best, Nuenen, Sint-Oedenrode en Veghel. Voor 2020 staat de verwerking van 1,2 miljoen kilogram textiel begroot.