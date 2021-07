Veghel heeft nu bankje ter nagedachtenis aan Ximena: ‘Durf te vragen of iemand zin heeft om te leven’

fusie maashorst Schaijk dicteert in Eerste Kamer debat over fusie van Uden en Landerd

7 juli UDEN/LANDERD/OSS - In de statige Ridderzaal in Den Haag was Schaijk dinsdagmiddag het hoofdthema tijdens het debat in de Eerste Kamer over de herindeling van Uden en Landerd. Net als in de Tweede Kamer hadden de fracties vooral vragen over het verzet in Schaijk en de toegezegde evaluatie van de fusie na twee jaar.