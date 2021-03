Veghel hoopt op nieuwe inzichten N279: 'Tijd voor een beter plan’

VIDEO Gerard van Maasakkers geeft liedje cadeau aan theater De Blauwe Kei in Veghel, ‘ooit gaan de lichten weer branden’

8 maart VEGHEL - De Brabantse zanger-gitarist Gerard van Maasakkers was een jaar geleden de laatste artiest voor een volle zaal op het podium van theater De Blauwe Kei in Veghel, voordat de coronacrisis toesloeg. Nu, precies een jaar later, komt hij ‘digitaal’ terug, met een muzikaal cadeautje voor iedereen die het maar horen wil, en in het bijzonder voor bezoekers van het Veghelse theater.