Veghel krijgt horeca-opleiding waar je al héél vroeg bij mooie zaken in de regio het ambacht leert

Eerste Jumbo in België geopend: nieuwe stap voor familiebe­drijf uit Veghel

13:11 VEGHEL - Jumbo heeft haar eerste supermarkt in België geopend. De eerste winkel van de Veghelse supermarktketen staat in Overpelt, net over de grens bij Valkenswaard. Dit jaar wil Jumbo nog twee Belgische zaken openen: in Rijkevorsel en Lanaken.