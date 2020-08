Veghel krijgt tóch een kermis, op het Stadshuisplein

Of alle exploitanten willen komen die normaal in Veghel op de kermis staan, dat weet voorzitter Mike van den Biggelaar van stichting Kermissen Veghel nog niet. Maar de kermis in Veghel gaat door. ,,Dat is voor honderd procent zeker. Het enige voorbehoud is dat er geen nieuwe grootschalige corona-uitbraak in dit gebied komt", zegt Van den Biggelaar. ,,Dan wordt de situatie uiteraard anders.”