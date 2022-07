Veghel krijgt toch een 'korte haak’ bij de Rembrandtlaan: 'We willen tempo maken met bouwen’

VEGHEL - Meierijstad kiest toch voor een zogenaamde 'korte haak’ bij de Rembrandtlaan. Ook al is het misschien voor tijdelijk. Reden: er is zo'n behoefte aan woningen, dat de schop gewoon in de grond gaat.

Er is al zoveel over gesproken, er zijn rechtszaken over gevoerd, maar het wachten was op de aanpak van de N279. Nu de gemeente Meierijstad heeft besloten niet langer meer te wachten met de drukke Rembrandtlaan. De 'korte haak’ komt er. ,,Alleen dan kunnen we tempo maken met de woningbouw", stelt wethouder Jan van Burgsteden.

De korte haak is een korte oprit tussen de drukke N279 langs het kanaal en de Taylorbrug die naar bedrijventerrein De Dubbelen gaat. Jaar in jaar uit staan daar dagelijks files in de spits. Het is een gebied waar de gemeente al heel lang iets mee wil. Er zijn plannen voor 224 woningen in het gebied, maar die worden al jaren tegengehouden omdat er niet duidelijk is wat er met de weg gaat gebeuren.

Nieuw onderzoek: verkeer blijft maar toenemen

Er werd steeds gewacht op het plan van de provincie, die de N279 gaat opwaarderen tussen Veghel en Asten. Er zou een nieuwe weg van Keldonk naar de industrieterreinen komen, zodat het vrachtverkeer die kon pakken en dan zou de Rembrandtlaan alleen nog een weg voor 'de wijk’ zijn. Maar vorig jaar floot de hoogste bestuursrechter de provincie terug, omdat de verkeerstellingen waarop het plan gebaseerd was niet kloppen. Nu is er opnieuw een verkeersonderzoek gedaan, waaruit blijkt dat het verkeer tot 2040 flink blijft toenemen. Er moeten nieuwe plannen worden bedacht, waarbij het nog onzeker is of er een weg bij Keldonk komt en of de Rembrandtlaan kan worden aangepakt.

Korte haak enige optie voor nu

Bouwen kan volgens het college daarom alleen als er een ‘korte haak’ komt. Van Burgsteden: ,,We hebben 13 varianten bekeken als alternatief op de korte haak. De enige die technisch haalbaar zijn, zoals een soort verhoogde rotonde, kan alleen in samenhang met de N279. En dat gaat nog jaren duren en is nog hoogst onzeker. De ‘korte haak’ is gebaseerd op de bestaande aansluiting op de N279 en kan daarom wél op kortere termijn gerealiseerd worden.”

Veel weerstand tegen

De ‘korte haak’ was al langer in beeld, maar er was ook weerstand tegen. Voor de oprit moet onder meer een woning verdwijnen. De buurt stapte in 2017 al naar de rechter omdat ze het onacceptabel vindt dat er straks honderden vrachtwagens dagelijks deze route pakken naar de Veghelse industrieterreinen, dicht op woningen. Zij willen dat er naar brede verkeersoplossingen wordt gekeken.

Dat gaat voor de lange termijn wel gebeuren, stelt Jan van Burgsteden. De ‘korte haak’ kán op termijn dus weer plaats maken voor een andere definitieve oplossing. Van Burgsteden: ,,Is deze oplossing ideaal? Nee, want het lost niet alles op en niet iedereen is hier blij mee. Is deze oplossing optimaal? Ja, gegeven álle omstandigheden is dit voor de korte termijn de enige manier waarmee we tempo kunnen maken met woningbouw, verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, de leefbaarheid en vergroening. We blijven ons inzetten om voor de lange termijn een betere ontsluiting te kunnen realiseren. Tegelijk kunnen we niet garanderen dat dat lukt, daar willen we ook eerlijk in zijn.”

Een groep bewoners van de Rembrandtlaan is vorige week al geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het college.