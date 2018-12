Veghel on Ice is officieel van start

Na uittocht in Veghel is Piet écht weg

20:05 VEGHEL - Als die Pieten nu eens een beetje in het gareel zouden willen lopen, moet Sint soms denken, dan zou het allemaal een beetje vlotter gaan. De Goedheiligman is inmiddels allang met de boot terug naar Spanje, maar nog niet alle Pieten waren hem gevolgd. Vanuit het Centraal Pieten Buro aan de Markt in Veghel vond daarom deze donderdagavond de uittocht plaats van de allerlaatste Pieten in Nederland. Honderden zwaaiden hen uit.