Veghel on Ice, mega-evenement van de Rotary, hoopt op nog meer scholieren

De schaatsbaan trok vorig jaar zo'n 18.000 bezoekers. En ook dit jaar hebben basisscholen al 3000 kinderen opgegeven om te komen schaatsen. ,,En er komen nog aanvragen bij", zegt Ton Janssen van de Rotary opgetogen. De serviceclub hoopt dit jaar ook op grote deelname van de middelbare scholen.

,,We hebben ze aangeschreven om ook bij ons onder lestijd te komen schaatsen. Tegen een gereduceerd tarief.” De basisschoolleerlingen schaatsen gratis, en daarin is Veghel een uitzondering in de regio. ,,We willen als serviceclub iets doen voor de gemeenschap. En kinderen laten bewegen vinden we belangrijk.”

Veghel on Ice is een enorm evenement voor de Rotary om te organiseren. Het wordt volledig gerund door vrijwilligers. De schaatsbaan is zes weken lang zeven dagen in de week open van 10.00 tot 21.00 uur. ,,We hebben dus heel veel vrijwilligers nodig. Zo’n 70 tot 80 mensen. De Rotary is iedere dag aanwezig, en we krijgen hulp van serviceclubs Kiwanis en Innerwheel, de scouting en het gilde. En dan zijn er nog de vrijwilligers die zich spontaan aanmelden. We doen dit om de kosten zo laag mogelijk te houden: schaatsen verhuren, de kassa bijhouden, het ijs verzorgen enzovoorts", zegt Janssen. Veghel on Ice kost zo'n 90.000 euro.

Drijvende kracht

Volledig scherm Ton Janssen van Rotary Club Meierijstad is de drijvende kracht achter Veghel on Ice. © Kirsten Rietbergen - Poorta Janssen is al enkele jaren de motor achter het schaatsfestijn in Veghel. Dat begon in 2010 toen de gemeente Veghel besloot te stoppen met de natuurijsbaan in de Aabroeken in Veghel. Het maaien van het terrein was een te grote kostenpost. ,,Heel jammer, vonden wij. Daarom zijn we het onderhoud zelf gaan doen. Maar van de vijf of zes jaar dat we zijn gaan maaien, hebben we slechts drie keer kunnen schaatsen”, vertelt Janssen.

‘De markt is de beste plek’

Met de opening van CHV De Noordkade kreeg de Rotary de kans om binnen een schaatsbaan te maken. ,,Voor de Noordkade was het een geweldige publiekstrekker”, zegt Francesca Verwegen van de Rotary. Met de komst van theater De Blauwe Kei naar de Noordkade vertrok de schaatsbaan naar de Markt. ,,Dat is uiteindelijk de beste locatie gebleken, daar is iedereen het wel over eens”, vinden de Rotary-leden. De horeca doet mee, en er kan stroom worden afgenomen. Belangrijk, want een eerdere initiatief met een kunstijsbaan in het Julianapark mislukte vanwege de hoge kosten van aggregaten. Alleen de nieuwe inrichting van de Markt vraagt dit jaar wat aanpassingen. Vorig jaar was er een luifel tussen de café's aan de Markt en de ijsbaan, nu staan daar bomen.

Opbouw gaat van start

De opbouw van Veghel on Ice begint op 30 november. Op 4 december gaat de vriesinstallatie aan om het ijs te maken. Op 6 december kan de baan dan open, om 09.00 uur ‘s morgens. Die dag is het vrij schaatsen, want de dag na Sinterklaas zijn de basisscholen vrij. 's Avonds is dan de officiële opening.