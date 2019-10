Veghel-Zuid krijgt klein verzorgingshuis voor ouderen

Sport in de regio Ook lekker tennissen als je het wat rustiger aan moet doen

11:16 MARIAHEIDE - Voor Bea Tünnissen is woensdag haar lachdag. Dat komt door tennisgroep Verminderde Conditie (VC), die sinds dit seizoen is neergestreken bij tennisvereniging De Krekel in Mariaheide. In beweging blijven én plezier staan voorop. ,,Ik ga altijd met een beter humeur naar huis dan dat ik hier ben gekomen", zegt ze.