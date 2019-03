Veghelaar (20) aangehouden in onderzoek naar grote garagebranden aan Patrijsdonk in Veghel

Stork sluit zijn vestiging in Veghel

17:02 VEGHEL - Het industriële concern Stork sluit zijn vestiging in Veghel. Dit bevestigt Igor Vermeulen, vice-president HR bij Stork. Het is een gevolg van een reorganisatie die afgelopen december is aangekondigd. Stork is een voormalig familiebedrijf dat onderdeel is van het Amerikaanse bedrijf Fluor.