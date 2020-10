Veghelaar begon met hennepkwekerij om zorg zieke moeder te financieren

Dartscafé De Kerk in Uden sluit: ‘Door corona geen enkel perspec­tief’

22 oktober UDEN - Dartscafé De Kerk in Uden is dicht. Eigenaar Frank van Gennip sluit na bijna vijf jaar de deur van zijn zaak aan Kerkstraat. Corona is de grote boosdoener, zegt hij. ,,Er is geen enkel perspectief voor de horeca en ik vrees dat het virus er nog wel tot het voorjaar 2021 zal zijn.”