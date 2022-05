Veghelaar duwt man die zijn gewonde vriendin uitlacht: 750 euro boete en 750 smartengeld

Het gebeurde al in september 2021, na Heel Veghel Zingt Mee, maar de Veghelaar stond maandagmiddag voor de politierechter in Den Bosch. ,,Het stuur van de fiets van mijn vriendin klapte om”, vertelde de verdachte. ,,Ze kon zich niet opvangen met haar handen. Haar hele gezicht lag open.” Zijn vriendin had het fietsstuur in de buik gekregen en was behoorlijk duizelig. Op dat moment kwamen twee mensen langs. Een vrouw én het latere slachtoffer. Zij bood volgens de verdachte hulp aan, maar de man deed een beetje lacherig. ,,Ik was melig”, zei deze achteraf. Hij zei dat de vrouw er niet uitzag, met al dat bloed.