Veghelaar krijgt in hoger beroep lagere celstraf voor messteek in hart partner

Wim Sanders (93) uit Uden overleden

10 september UDEN - Wim Sanders uit Uden is woensdag op 93-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek. De onderwijsman was met name in de jaren zeventig en tachtig als vrijwilliger zeer actief op allerlei gebied, van jeugdwerk tot carnaval. In 2003 werd hij voor zijn verdiensten koninklijk onderscheiden.