Veghelaar Mercy John sprakeloos door nummer 1 plek Top 2000: ‘Trots dat dit nummer mensen bijblijft’

Hoe Veghelaar John Verhoeven Top 2000-geschiede­nis schreef met Roller Coaster

9 december VEGHEL - De meeste ogen zijn misschien gericht op Danny Vera. Maar de basis voor megahit ‘Roller Coaster’ werd toch echt gelegd met de gitaar van singer-songwriter John Verhoeven uit Veghel. Samen scoren ze de hoogste binnenkomer in de geschiedenis van de Top 2000. ,,Nog boven Stairway to Heaven! Het is echt absurd.”