Veghelaar mishandelde vrouw meerdere malen

,,Ze provoceerde me”, zei een 40-jarige Veghelaar tegen politierechter C. Phillips in Den Bosch. De man was aangeklaagd omdat hij zijn vrouw meerdere malen had geschopt en geslagen en in maart met de dood bedreigde.

Erg jaloers

De verdachte was heel erg jaloers op zijn echtgenote, met wie hij verwikkeld was in een echtscheidingsprocedure. ,,Mijn vrouw was continue weekendjes weg, terwijl we samen onder één dak woonden", vertelde de Veghelaar. ,,Ik hoorde van vrienden dat zij aan het kussen was met barmannen."

Onder invloed van drank en jaloezie kwam het tweemaal tot een geweldsuitbarsting. In oktober 2018 zou hij de vrouw hebben geslagen en geschopt, waardoor ze op de grond viel. In maart 2019 zou hij een aansteker tegen het hoofd van het slachtoffer hebben gegooid. ,,Dat klopt”, gaf de verdachte toe. ,,Maar dat was gebeurd, nadat ze mij had geslagen.” De verdachte zou in maart ook tegen het slachtoffer hebben gezegd dat hij haar ‘eerst dood ging schieten’ en daarna zichzelf.

Stevige blauwe plekken

De aanklager wees op de stevige blauwe plekken die de vrouw op allerlei plekken op haar lichaam opliep. De verdachte zou ontzettend agressief zijn geweest. Het slachtoffer zou zelfs zo bang zijn geweest voor haar man, dat ze zichzelf opsloot in het toilet.