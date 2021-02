Veghelaar Van Dieperbeek wordt wethouder in Bernheze: ‘Ik ben er zin in’

Met Van Dieperbeek kiest het CDA voor ervaring en directe inzetbaarheid. Van Dieperbeek was van 1992 tot 2008 wethouder van de gemeente Veghel. Daarna fungeerde hij nog twee maal als ‘tussenpaus’, van 2012 tot 2013 in Sint-Michielsgestel en van 2017 tot 2018 in Grave.

In Bernheze neemt Van Dieperbeek de portefeuille over van (Heeschenaar) Van Boekel, die ruim twee weken geleden stopte, onder andere om gezondheidsredenen. Het is de bedoeling dat de ervaren nieuwkomer blijft tot aan de verkiezingen volgend jaar. Dan wil het CDA in Bernheze een wethouderskandidaat uit eigen kring presenteren.

‘Iemand met bak ervaring’

Fractieleider Mart Smits: ,,Het is nog een jaar tot aan de verkiezingen. Voor nu is het gewoon fijn dat je iemand kunt inzetten met een bak ervaring. We zijn er erg blij mee.’’

Het CDA is trots dat het binnen twee weken een opvolger heeft kunnen vinden die direct inzetbaar is. Van Dieperbeek woont in Veghel en leidt daar een eigen bureau voor coaching en conflictbemiddeling. Daarnaast is hij op dit moment actief in diverse raden van toezicht. Twee van die functies zegt hij nu op omdat ze niet te verenigen zijn met het wethouderschap van Bernheze. De activiteiten van zijn bureau zet hij op een laag pitje.

‘Verbaasd en verrast’

,,Ik heb er zin in’’, zegt Van Dieperbeek over zijn aanstaande werk. ,,Ik was verbaasd en verrast toen ik gebeld werd, twee weken geleden. Ik heb een paar prettige gesprekken gehad met de CDA-mensen daar. Dat geeft vertrouwen in de toekomst.’’

Van Dieperbeek wordt in Bernheze bestuurlijk verantwoordelijk voor ‘bouwen en vergunningen', een afdeling die al een tijd kampt met onderbezetting en een hoge werkdruk. Hij gaat er van uit dat het de gemeente lukt om de bezetting weer op orde te krijgen: ,,Alles staat en valt natuurlijk bij een goede organisatie. Het geeft mij hoop dat de eerste stappen voor verbetering al gezet zijn en dat iedereen daar achter staat.’’

Benoeming op 4 maart

Het is de bedoeling dat Van Dieperbeek gekozen en formeel benoemd wordt op 4 maart, als de gemeenteraad van Bernheze vergadert. Gezocht wordt nog naar een constructie. Bij wethoudersverkiezingen horen schriftelijke stemmingen, maar momenteel vergadert de Bernhezer raad vanwege corona alleen online.