Veghelaren combineren IT met horeca in Proef!:’Volle tent belangrijker dan winst’

Volkel neemt theater Markant over voor eigen dorpsfeest­je

12:19 VOLKEL/UDEN - Andere bezoekers zijn welkom maar het wordt een heel Volkels feestje dat zaterdag 23 november wordt gevierd in theater Markant in Uden. Tijdens editie twee van ‘Vrienden van Volkel live’ treden alleen Volkelse artiesten op, in de zaal zal het niet veel anders zijn.