Veghelaren na half negen nog even op straat (nu het nog even kan)

Vrolijk pratend lopen Hermien van Rooij (53) en Pedro Ruijs (58) over de Markt richting de Lambertuskerk. Ze zijn beiden stevig ingepakt en hebben er goed de pas in. Iedere woensdagavond maken de oud-collega’s een flinke wandeling van zo’n anderhalf tot twee uur. ,,In de zomer lopen we nog wel eens richting Heeswijk-Dinther of Wijbosch, maar in de wintertijd blijven we in de buurt”, vertelt Ruijs.