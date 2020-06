Veghels gala een jaar uitgesteld vanwege corona

Het bestuur onder voorzitterschap van Elsbeth Slippens acht het niet verantwoord om het gala dat gepland was op 30 oktober door te laten gaan vanwege de coronacrisis. Alle belanghebbenden krijgen binnenkort een brief toegestuurd met informatie, onder meer over het verplaatsen van reserveringen naar 2021. Om welke datum het gaat volgend jaar is nog niet bekend.

Van betekenis voor Veghel

Het gala zou dit jaar voor het eerst in een kleinere vorm plaatsvinden in de kapel van de zusters Franciscanessen. Daarin kunnen 250 gasten. In 2016 en 2018 was de Lambertuskerk het decor, waar zo'n 400 mensen konden deelnemen aan het galadiner. Tijdens het gala wordt de Deken van Miertpenning uitgereikt aan een persoon of onderneming die betekenis geeft aan Veghel. De eerste twee keer was die onderscheiding weggelegd voor Mars Veghel en Vanderlande. Ook de congregatie van de Zusters Franciscanessen kregen een erepenning.