Veghels gala niet langer in Lambertuskerk maar bij zusters

Het gala, waarbij de Deken van Miertpenning wordt uitgereikt aan een persoon of onderneming die betekenis geeft aan Veghel, wordt gehouden op vrijdagavond 30 oktober. In 2016 en 2018 vond het plaats in de Lambertuskerk, nu dus in de congregatiekapel van de zusters. ,,Met het gala in de kapel van de zusters Franciscanessen staan we misschien nog dichter bij de naamgever van het gala en 'iconische Veghelaar’ Deken van Miert. De kapel is wat kleiner dan de Lambertuskerk maar we zijn ervan overtuigd dat de nieuwe locatie qua sfeer en uitstraling niet onder zal doen. Een kleinere ambiance betekent natuurlijk wel dat we minder tafels kunnen verkopen, maar misschien maakt dit ons gala nog wel intiemer en exclusiever", stelt voorzitter Elsbeth Slippens in een persbericht.