Veghels onderduikverhaal op 4 mei bij EO te zien

'Houdoe' herenigde Hanneke en haar moeder na de bevrijding

EERDE - 'Houdoe'. Zo had Hanneke Gelderblom-Lankhout in augustus '44 een briefje aan haar moeder afgesloten. Dus Hanneke moest in Brabant ondergedoken zijn geweest. Moeder Lankhout pakte in de chaotische dagen na de bevrijding de fiets en deed het ene Brabantse dorp na het andere aan. In Mariaheide had ze beet. Ja, zei de pastoor, zo'n Hanneke met zwart haar kenden ze hier wel.

10:37