Veghelse accordeonist Tom van Aarle (29) gaat viral met cover van Duncan: ‘Ik had een idee en twee uur later stonden we te filmen’

VEGHEL - Zaterdagochtend, voor Duncan's historische overwinning, zette de Veghelse muziekdocent Tom van Aarle (29) een video online waarin hij met zijn accordeon het nummer Arcade coverde. Inmiddels is de cover al bijna 70.000 keer bekeken. ,,Vrijdagavond om 20.00 uur had ik het idee en om 22.00 uur stonden we op de Noordkade te filmen”, zegt de muzikant lachend.

,,Als ik een idee in mijn hoofd heb, dan moet ik dat ook gewoon doen", vertelt Van Aarle. Hij studeerde met de accordeon aan het Conservatorium in Tilburg, toevallig dezelfde school als waar Duncan Laurence zijn diploma haalde. ,,Ik wilde een cover opnemen. Met dat idee belde ik vrijdagavond cameraman Jonah van de Burgt op. Hij was eigenlijk ook direct enthousiast.” De Noordkade in Veghel was voor Van Aarle de perfecte locatie voor opnames. ,,Ik treed daar vaker op, dus ze kennen me daar. We konden diezelfde avond nog terecht. Ja, dan moeten we het ook gewoon nú doen, dacht ik.”

Het kostte de muzikant niet veel moeite om het nummer om te zetten voor de accordeon. ,,Ik heb het gewoon geprobeerd en het klopte al vrij snel. Het nummer is gewoon erg geschikt voor accordeon.” Van Aarle en Van de Burgt hebben de hele nacht doorgewerkt aan hun versie van Arcade. ,,We hebben tot diep in de nacht gefilmd. Thuis heb ik direct het geluid bewerkt en Jonah is aan het monteren geslagen. In de ochtend hadden we een mooi filmpje. Ja, je moet er iets voor over hebben, maar dan heb je ook wat!”

‘Accordeon is niet stoffig’

Enthousiasme over het liedje was niet de enige motivatie voor de video, vertelt de accordeonist. Van Aarle speelt al sinds zijn achtste accordeon en wil laten zien dat het nummer ook gewoon super klinkt op zijn instrument. ,,Ik ben altijd op zoek naar mooie gelegenheden om te laten zien dat de accordeon geen stoffig en oud instrument is. Dit was wel dé kans om dat te bewijzen", vertelt Van Aarle. ,,Je hoort dat je ook moderne en hippe liedjes kunt spelen.”

Die missie draagt Van Aarle door in zijn werk. Hij is de vaste accordeonist van bands Fifty Fifty, Sjoerd en Tom en Acting the Maggot, de Brabantse band die vorig jaar een concertreeks gaf in China. Daarnaast probeert hij als muziek docent op het Fioretti en Zwijsen College in Veghel de jeugd enthousiast te krijgen voor de accordeon.

Heel dankbaar

Na het plaatsen van de video op Facebook ging het ineens hard. Het duurde niet lang voordat de video werd opgepikt door Dumpert en Dailybuzz. Inmiddels is de video al bijna 70.000 keer bekeken. ,,Het is zo bizar als mensen die je niet kent je video's delen en positief reageren op wat je maakt. Daar ben ik heel dankbaar voor, want het toch een blijk van waardering.”

