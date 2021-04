Veghelse bestuurder (28) rijdt bijna 100 kilometer per uur te hard in Uden, rijbewijs kwijt

Voor nieuwbouw of renovatie van basis­school in Vorsten­bosch is 3,5 miljoen euro nodig

18 april VORSTENBOSCH/HEESCH - Voor nieuwbouw van basisschool Op Weg in Vorstenbosch is 3,5 miljoen euro nodig. Het is de eerste en grootste investering die het college van B en W van Bernheze voorstelt in het nieuwe huisvestingsplan voor het onderwijs in de gemeente.