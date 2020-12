Veghelse bigband BFF en Hella van der Wijst maken muzikaal kerstverhaal voor tv

Al jarenlang mogen eenzame ouderen en mantelzorgers, in samenwerking met ONS Welzijn gratis naar het theater voor een kerstconcert van Bigband BBF Veghel. ,,Deze mensen hebben een lichtpuntje misschien wel het hardst van allemaal nodig, zeker in deze tijd”, stelt Marc van Kessel, dirigent van BBF. ,,Samen met onze sponsor Jumbo supermarkten hebben we nagedacht hoe we dat dit jaar moesten doen. Het vergt véél organisatie, toch hebben we gekozen om het concert op te nemen. We gingen gelukkig nog net op tijd het theater in.”