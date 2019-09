Veghelse brandstichter moet terug de gevangenis in

Huizen Land van Dico Uden als paddenstoe­len uit de grond

10:32 UDEN - De voorbereiding heeft jaren geduurd maar nu de bouw eenmaal begonnen is, gaat het akelig hard met het Land van Dico. In een paar maanden tijd heeft Heijmans langs de Velmolenweg al een groot aantal huizen uit de grond gestampt. De planning is dat de eerste woningen in het eerste kwartaal van 2020 worden opgeleverd.