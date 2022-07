Veghelse Brigit van Eijk ontwerpt samen met haar vriend de gevel van Martinez Gallery in New York

In februari kreeg het stel het grote nieuws te horen: zij mochten de voorgevel, socialmediaposts en het boek ontwerpen van de expositie die momenteel in de Martinez Gallery in New York plaatsvindt. ,,De expositie bestaat uit werken van graffitiartiesten uit Amerika, Canada en Mexico. Zij hebben de galerie letterlijk overgenomen. Dat is heel cool. Grappig genoeg wisten wij vooraf helemaal niks van graffiti, maar nu zijn we er helemaal ingerold. Het voelt alsof het zo had moeten lopen.”