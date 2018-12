Veghelse dealer nam de klanten van geliquideerde Daan Hoefs over

Rijksadvi­seurs: ‘Zet intensieve landbouw op industrie­ter­rein’

6:07 DEN HAAG/SINT-OEDENRODE - Via een grote, cirkelvormige panoramafoto presenteerde het College van Rijksadviseurs donderdag zijn visie op het Nederland van de toekomst. De boodschap: als we het landschap slim inrichten, kunnen we best optimistisch vooruit blikken.